З України з початку року намагалися незаконно вивезти 600 тварин - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. За сім місяців 2020 року з України намагались незаконно вивезти 600 тварин. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Інформація щодо кількості тварин, які незаконно переміщувались через державний кордон України за 7 місяців 2019-2020 років. За 7 місяців 2020 року з України незаконно переміщувались через державний кордон 600 птиць”, - йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що випадків незаконного ввезення тварин в Україну не зафіксовано. Також не зафіксовано випадків ввезення та вивезення з України у 2020 році коней і екзотичних та кімнатних тварин.
Повідомляється, що за аналогічний період у 2019 році з України намагались вивезти 4 коней та 150 папуг, а також ввезти 28 декоративних голубів.
Нагадаємо, УНН повідомляв про затримання автомобіля з чотирма скакунами біля кордону з Росією.
Також УНН повідомляв про спробу перенесення 150 папуг до Білорусі.