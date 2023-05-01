С мая в Украине вводится новый вид денежной помощи: кто имеет право

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине с 1 мая будут выплачивать одноразовую денежную помощь работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления, которые получили травмы при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий, сообщает УНН.

Норма о выплатах заложена в законе, который был принят в марте 2023 года и подписан Президентом Украины в марте.

Выплата будет одноразовой и получить ее можно будет в течение трех лет с момента установления инвалидности, если она была получена после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий (их список постоянно обновляет Кабмин) или в районах, которые подвергались бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям россии.

Закон предусматривает следующие суммы по категориям:

  • инвалидность I группы — 0,8 млн грн;
  • инвалидность II группы — 0,5 млн грн;
  • инвалидность III группы — 0,2 млн грн;
  • в случае гибели госслужащего или работника объекта критической инфраструктуры— 1 млн грн (будет выплачиваться родственникам).

Право на получение единовременного пособия за вред жизни и здоровью’ю имеют:

  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • государственные служащие;
  • должностные лица местного самоуправления.

В случае же гибели человека, который является представителем одной из этих категорий, денежную помощь в размере 1 млн грн имеют право получить его близкие родственники:

  • родители, если они не были лишены родительских прав до достижения совершеннолетия погибшим;
  • один из супругов, который не женился во второй раз;
  • малолетние и/или несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в образовательных заведениях разного уровня, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;
  • совершеннолетние дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;
  • совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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