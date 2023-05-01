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З травня в Україні запроваджується новий вид грошової допомоги: хто має право

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні з 1 травня виплачуватимуть одноразову грошову допомогу працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, які отримали травми при виконанні службових обов'язків у зоні бойових дій, повідомляє УНН.

Норма про виплати закладена у законі, що був ухвалений у березні 2023 року та підписаний Президентом України у березні.

Виплата буде одноразовою та отримати її можна буде протягом трьох років з моменту встановлення інвалідності, якщо вона була отримана після 24 лютого 2022 року в районах ведення бойових дій (їх список постійно оновлює Кабмін) чи в районах, які піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам росії.

Закон передбачає наступні суми за категоріями:

  • інвалідність I групи — 0,8 млн грн;
  • інвалідність II групи — 0,5 млн грн;
  • інвалідність III групи — 0,2 млн грн;
  • у разі загибелі держслужбовця чи працівника об'єкту критичної інфраструктури— 1 млн грн (буде виплачуватися родичам).

Право на отримання одноразової допомоги за шкоду життю і здоров’ю мають:

  • працівники об'єктів критичної інфраструктури;
  • державні службовці;
  • посадові особи місцевого самоврядування.

У разі ж загибелі людини, яка є представником однієї з цих категорій, грошову допомогу у розмірі 1 млн грн мають право отримати її близькі родичі:

  • батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав до досягнення повноліття загиблим;
  • один із подружжя, який не одружився вдруге;
  • малолітні та/або неповнолітні діти;
  • повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в освітніх закладах різного рівня, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
  • повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.
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