З травня в Україні запроваджується новий вид грошової допомоги: хто має право
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні з 1 травня виплачуватимуть одноразову грошову допомогу працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, які отримали травми при виконанні службових обов'язків у зоні бойових дій, повідомляє УНН.
Норма про виплати закладена у законі, що був ухвалений у березні 2023 року та підписаний Президентом України у березні.
Виплата буде одноразовою та отримати її можна буде протягом трьох років з моменту встановлення інвалідності, якщо вона була отримана після 24 лютого 2022 року в районах ведення бойових дій (їх список постійно оновлює Кабмін) чи в районах, які піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам росії.
Закон передбачає наступні суми за категоріями:
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- інвалідність I групи — 0,8 млн грн;
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- інвалідність II групи — 0,5 млн грн;
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- інвалідність III групи — 0,2 млн грн;
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- у разі загибелі держслужбовця чи працівника об'єкту критичної інфраструктури— 1 млн грн (буде виплачуватися родичам).
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Право на отримання одноразової допомоги за шкоду життю і здоров’ю мають:
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- працівники об'єктів критичної інфраструктури;
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- державні службовці;
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- посадові особи місцевого самоврядування.
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У разі ж загибелі людини, яка є представником однієї з цих категорій, грошову допомогу у розмірі 1 млн грн мають право отримати її близькі родичі:
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- батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав до досягнення повноліття загиблим;
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- один із подружжя, який не одружився вдруге;
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- малолітні та/або неповнолітні діти;
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- повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в освітніх закладах різного рівня, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
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- повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
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- повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
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- утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.
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