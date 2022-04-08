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С начала вторжения рф в Украине погибло 1611 гражданских – ООН

Киев • УНН

 • 85443 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло 1611 гражданских людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

С начала вторжения рф в Украине погибло 1611 гражданских – ООН

Цитата

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, в полночь (местного времени) 6 апреля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3838 жертв среди гражданского населения страны: 1611 убитых и 2227 раненых", — говорится в сообщении.

Детали 

По данным ООН, среди погибших: 410 мужчин, 240 женщин, 25 девочек и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 831 взрослый, пол которых пока неизвестный.

Получили ранения: 261 человек, 196 женщин, 45 девочек и 42 мальчика, а также 104 ребенка и 1579 взрослых, пол которых пока неизвестный.

Как отметили, большинство людей погибли от взрывного оружия с широкой зоной поражения — тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Напомним

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала войны в Украине погибли 169 детей.

Украинские Национальные Новости

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