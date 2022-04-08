З початку вторгнення рф в Україні загинуло 1611 цивільних – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 1611 цивільних людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
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"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 6 квітня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 3838 жертв серед цивільного населення країни: 1611 убитих та 2227 поранених", — ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ООН, серед загиблих: 410 чоловіків, 240 жінок, 25 дівчаток та 43 хлопчики, а також 63 дитини та 831 дорослий, стать яких поки невідома.
Дістали поранення: 261 чоловік, 196 жінок, 45 дівчаток та 42 хлопчики, а також 104 дитини та 1579 дорослих, стать яких поки що невідома.
Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження — важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.
Нагадаємо
За даними Офісу Генерального прокурора, з початку війни в Україні загинуло 169 дітей.