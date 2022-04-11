С начала вторжения рф в Украину погибли 183 ребенка - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения в Украине из-за вооруженной агрессии рф, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на 11 апреля 2022 года по официальным данным ювенальных прокуроров более 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения российской федерации в нашу страну. При этом 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
По данным прокуратуры, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 110, Киевской - 98, Харьковской - 76, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.
Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт Ворзель в Киевской области, обнаружено тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.
14 марта в результате обстрела села Розважов Вышгородского района Киевской области, от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.
В городе Бородянка Киевской области в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.
10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение.
9 апреля в результате артиллерийского обстрела российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждены 938 учреждений образования. 87 из них разрушены полностью, указали в прокуратуре.