З початку вторгнення рф в Україні загинули 183 дитини - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. 183 дитини загинуло та понад 342 отримали поранення в Україні через збройну агресію рф, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на 11 квітня 2022 року за офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення російської федерації в нашу державу. При цьому 183 дитини загинуло та більше 342 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними прокуратури, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт Ворзель в Київській області, виявлено тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.
14 березня в результаті обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули два хлопчики 12 та 14 років.
У місті Бородянка Київської області внаслідок обстрілів загинула сім’я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені лише зараз.
10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення.
9 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї із пошкодженням спинного мозку.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю, вказали у прокуратурі.