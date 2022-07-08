С начала вторжения рф в Украине родилось более 102 тысячи малышей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украине родилось 102 575 малышей. Об этом в Facebook сообщило Министерство юстиции Украины, информирует УНН.
Цитата
"С начала войны в Украине родилось 102 575 младенцев!" – говорится в сообщении.
Детали
Больше всего новорожденных во Львовской (9079), Днепропетровской (8397), Одесской (7530), Закарпатской (5495 детей), Винницкой (5273 детей) областях, а также в Киеве (7591).
Напомним
Во время войны в Винницкой области и Киеве новорожденных назвали Ян Джевелин и Джавелина.