З початку вторгнення рф в Україні народилося понад 102 тисячі малюків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні народилося 102 575 малюків. Про це у Facebook повідомило Міністерство юстиції України, інформує УНН.
Цитата
"Від початку війни в Україні народилося 102 575 немовлят!" – ідеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше новонароджених у Львівській (9079), Дніпропетровській (8397), Одеській (7530), Закарпатській (5495 дітей), Вінницькій (5273 дітей) областях, а також у Києві (7591).
Нагадаємо
Під час війни у Вінницькій області та Києві новонароджених назвали Ян Джевелін та Джавеліна.