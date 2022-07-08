З початку вторгнення рф в Україні народилося понад 102 тисячі малюків

Цитата

"Від початку війни в Україні народилося 102 575 немовлят!" – ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше новонароджених у Львівській (9079), Дніпропетровській (8397), Одеській (7530), Закарпатській (5495 дітей), Вінницькій (5273 дітей) областях, а також у Києві (7591).

Нагадаємо

Під час війни у Вінницькій області та Києві новонароджених назвали Ян Джевелін та Джавеліна.