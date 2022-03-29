С начала войны в Украине задержали 20 вражеских интернет-агентов, которые поддерживали агрессию рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. С начала войны в Украине Служба безопасности ликвидировала масштабную сеть вражеских интернет-агентов, которые поддерживали агрессию российской федерации. В общем спецслужба задержала 20 человек в разных регионах, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Спецслужба задержала 20 человек в разных регионах. 7 из них уже подтвердили свою связь со спецслужбами рф, по части уже есть приговоры суда.
В Хмельницком:
К 4 годам заключения приговорен агент, который призвал захватывать госвласти в Украине, а украинских военных - присоединяться к так называемым "Л/ДНР".
В Киевской области:
Задержаны двое жителей, которые поддерживали признание рф "независимости" так называемых"Л/ДНР". Еще один "блогер" призвал поддерживать российских оккупантов.
В Черкассах:
Разоблачили злоумышленника, который в соцсетях популяризировал рашистских пилотов, которые бомбят украинские города.
В Одессе:
Разоблачили одессита, который распространял "заметки" по изменению границ государственной границы и пропагандировал агрессивную войну против Украины.
Добавим
Как информировал УНН, Служба безопасности Украины с начала войны, которую начала россия, ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью свыше 100 тыс. фейковых аккаунтов.