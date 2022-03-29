З початку війни в Україні затримали 20 ворожих інтернет-агентів, які підтримували агресію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Від початку війни в Україні Служба безпеки ліквідувала масштабну мережу ворожих інтернет-агентів, які підтримували агресію російської федерації. Загалом спецслужба затримала 20 осіб у різних регіонах, повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Спецслужба затримала 20 осіб у різних регіонах. 7 із них уже підтвердили свій зв'язок зі спецслужбами рф, щодо частини вже є вироки суду.
У Хмельницькому:
До 4 років ув’язнення засуджено агента, який закликав захоплювати держвладу в Україні, а українських військових – приєднуватись до так званих "Л/ДНР".
У Київській області:
Затримано двох жителів, які підтримували визнання РФ «незалежності» так званих "Л/ДНР". Ще один "блогер" закликав підтримувати російських окупантів.
У Черкасах:
Викрито зловмисника, який у соцмережах популяризував рашистських пілотів, які бомбардують українські міста.
В Одесі:
Викрито одесита, який поширював "дописи" щодо зміни меж державного кордону та пропагував агресивну війну проти України.
Додамо
Як інформував УНН, Служба безпеки України з початку війни, яку розпочала росія, ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів.