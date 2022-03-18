С начала войны в Украине погибли 109 детей - Офис Генпрокурора

Цитата

"В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года погибло 109 детей и более 130 ранено. Больше всего пострадало детей в Киевской - 55, Харьковской - 34, Донецкой - 26, Черниговской - 29, Николаевской - 20, Житомирской - 15, Сумской - 14, и Херсонской - 14 областях", - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным ведомства, в результате бомбардировок и обстрелов повреждены более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой - 126, Харьковской - 77, Николаевской - 39, Сумской - 32, Киевской - 41, Херсонской областях - 21 и г. Киеве - 35.

Эти данные не являются окончательными из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Дополнение

17 марта 2022 года около 2 ночи ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел пгт Золочев Харьковской области. В результате пострадала семья. Мать погибла на месте, прикрывая собой свою 4-летнюю дочь. Отец и ребенок получили телесные повреждения.