С начала года в Украине выявлен 91 случай АЧС - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. С начала 2016 года в Украине выявлен 91 случай АЧС, в том числе впервые на территории Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Волынской, Винницкой, Харьковской и Закарпатской областей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужба.
При этом, по данным пресс-службы ведомства, 84 случая выявлено среди домашних свиней и 7 случаев среди диких кабанов.
Так, с начала 2016 года на Одесской обл. было выявлено 23 случая АЧС, в Николаевской - 15, Полтавской - 10, Харьковской - 8, Сумской - 5, Хмельницкой - 5, Кировоградской - 5, Волынской - 4, Ровенской - 4, Черкасской - 3, Черниговской - 2, Киевской - 2 , Житомирской - 2, Черновицкой - 1, Винницкой - 1 и Закарпатской - 1 случай.
Напомним, более 26 тыс. свиней уничтожили в этом году в Украине из-за АЧС.
Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба как минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.
Как сообщили в Ассоциации свиноводов, фермеры не получили около 40% компенсаций за АЧС.