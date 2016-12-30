С начала года в Украине выявлен 91 случай АЧС - Госпродпотребслужба

КИЕВ. 30 декабря. УНН. С начала 2016 года в Украине выявлен 91 случай АЧС, в том числе впервые на территории Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Волынской, Винницкой, Харьковской и Закарпатской областей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужба.