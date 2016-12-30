З початку року в Україні виявлено 91 випадок АЧС – Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Із початку 2016 року в Україні виявлено 91 випадок АЧС, у тому числі вперше на території Кіровоградської, Хмельницької, Чернівецької, Волинської, Вінницької, Харківської та Закарпатської областей. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
При цьому, за даними прес-служби відомства, 84 випадки виявлено серед домашніх свиней та 7 випадків серед диких кабанів.
Так, з початку 2016 року у Одеській обл. було виявлено 23 випадки АЧС, у Миколаївській — 15, Полтавській — 10, Харківській — 8, Сумській — 5, Хмельницькій — 5, Кіровоградській — 5, Волинській — 4, Рівненській — 4, Черкаській — 3, Чернігівській — 2, Київській — 2, Житомирській — 2, Чернівецькій — 1, Вінницькій — 1 та Закарпатській — 1 випадок.
Нагадаємо, більше 26 тис. свиней знищили цього року в Україні через АЧС.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.
Як повідомили в Асоціації свинарів, фермери не отримали близько 40% компенсацій через АЧС.