С начала года в Украине выплачено алиментов на более 2 млрд грн

"С целью решения одной из острейших социальных проблем - выполнение решений о взыскании алиментов, органами государственной исполнительной службы с начала года обеспечено уплату 2,1 млрд грн алиментов в пользу 560 тыс. детей. Наибольшие суммы взыскано с должников в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях" , - сообщил замминистра.

Заместитель министра юстиции также сообщил, что по состоянию на 1 декабря государственными исполнителями взыскано с недобросовестных работодателей более 325 млн грн задолженности по заработной плате, обеспечив при этом право на получение зарплаты 40 тыс. граждан.

Также он сообщил, что за 11 месяцев 2017 было взыскано исполнительного сбора на сумму более 744 млн грн. Это на 130 млн грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНН, в Украине хотят лишить права управлять авто тех, кто не платит алименты.