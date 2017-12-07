З початку року в Україні виплачено аліментів на понад 2 млрд грн

"З метою вирішення однієї з найгостріших соціальних проблем - виконання рішень про стягнення аліментів, органами державної виконавчої служби з початку року забезпечено сплату 2,1 млрд грн аліментів на користь 560 тисяч дітей. Найбільші суми стягнуто з боржників у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях", - повідомив заступник міністра.

Заступник міністра юстиції також повідомив, що станом на 1 грудня державними виконавцями стягнуто з недобросовісних роботодавців понад 325 млн грн заборгованості по заробітній платі, забезпечивши при цьому право на отримання зарплати 40 тисяч громадян.

Також він повідомив, що за 11 місяців 2017 року було стягнуто виконавчого збору на суму понад 744 млн грн. Це на 130 млн грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНН, в Україні хочуть позбавити права керувати авто тих, хто не платить аліменти.