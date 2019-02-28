С начала года в очередях на КПВВ Луганской области умерло 5 человек

"Мы разослали письма. На сегодняшний день мы получили информацию по Луганской области. Там в этом году уже умерло 5 человек на КПВВ", - сообщил он.

Он отметил, что сейчас проблемой является то, что оккупанты со своей стороны не могут увеличить пропускную способность КПВВ, из-за чего и умирают люди.

"Проблема сейчас в том, что с стороны незаконных вооруженных военных формирований, не могут увеличить (пропускную - ред.) способность своих КПВВ и таким образом люди стоят в очередях. Поэтому и мы видим смерти людей", - добавил он.

Как сообщал УНН, 25 февраля на КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина.



