С начала года в очередях на КПВВ Луганской области умерло 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала 2019 года на КПВВ со стороны оккупированной территории Луганской области умерло 5 человек. Об этом сообщил в комментарии корреспонденту УНН представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
"Мы разослали письма. На сегодняшний день мы получили информацию по Луганской области. Там в этом году уже умерло 5 человек на КПВВ", - сообщил он.
Он отметил, что сейчас проблемой является то, что оккупанты со своей стороны не могут увеличить пропускную способность КПВВ, из-за чего и умирают люди.
"Проблема сейчас в том, что с стороны незаконных вооруженных военных формирований, не могут увеличить (пропускную - ред.) способность своих КПВВ и таким образом люди стоят в очередях. Поэтому и мы видим смерти людей", - добавил он.
Как сообщал УНН, 25 февраля на КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина.