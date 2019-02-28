З початку року в чергах на КПВВ Луганщини померло 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку 2019 року на КПВВ зі сторони окупованої території Луганщини померло 5 людей. Про це повідомив у коментарі кореспонденту УНН представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.
“Ми розіслали листи. На сьогоднішній день ми отримали інформацію по Луганській області. Там цього року уже померло 5 людей на КПВВ”, - повідомив він.
Він зазначив, що наразі проблемою є те, що окупанти зі свого боку не можуть збільшити пропускну спроможність КПВВ, через що і помирають люди.
“Проблема зараз в тому, що зі сторони незаконних збройних військових формувань, не можуть збільшити (пропускну – ред.) спроможність своїх КПВВ і таким чином люди стоять в чергах. Через це і ми бачимо смерті людей”, - додав він.
Як повідомляв УНН, 25 лютого на КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік.