З початку року в чергах на КПВВ Луганщини померло 5 людей

“Ми розіслали листи. На сьогоднішній день ми отримали інформацію по Луганській області. Там цього року уже померло 5 людей на КПВВ”, - повідомив він.

Він зазначив, що наразі проблемою є те, що окупанти зі свого боку не можуть збільшити пропускну спроможність КПВВ, через що і помирають люди.

“Проблема зараз в тому, що зі сторони незаконних збройних військових формувань, не можуть збільшити (пропускну – ред.) спроможність своїх КПВВ і таким чином люди стоять в чергах. Через це і ми бачимо смерті людей”, - додав він.

Як повідомляв УНН, 25 лютого на КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік.



