С начала года Украина заработала на аренде госимущества 263 миллиона грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Аренда государственного имущества с начала 2019 года принесла бюджету Украины 263 миллионов гривен. Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязаности главы ФГИУ Виталий Трубаров, передает УНН.
"263 миллиона гривен с начала года принесла бюджету аренда государственного имущества. За февраль государство получило 141 миллион гривен. По результатам 2 месяцев опережаем плановые показатели на 63 миллиона и при сохранении динамики поступлений запланированы госбюджетом 1,2 миллиарда гривен сможем выполнить в начале осени", - написал Трубаров.
Председатель Фонда госимущества подчеркивает необходимость принятия разработанного Фондом нового закона об аренде.
"Этот проект закона неоднократно обсуждался на правительственных совещаниях, рабочих группах, и его принятие непременно увеличит доход от аренды государственного имущества", - добавил он.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины в течение января-октября 2018 года перечислил в бюджет 1,2 млрд грн средств от аренды государственного имущества.