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З початку року Україна заробила на оренді держмайна 263 мільйони грн

З початку року Україна заробила на оренді держмайна 263 мільйони грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Оренда державного майна з початку 2019 року принесла бюджету України 263 мільйони гривень. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов’язки голови ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.

“263 мільйони гривень з початку року принесла бюджету оренда державного майна. За лютий держава отримала 141 мільйон. За результатами 2 місяців випереджаємо планові показники на 63 мільйони і при збереженні динаміки надходжень заплановані держбюджетом 1,2 мільярди гривень зможемо виконати на початку осені”, — написав Трубаров.

Голова Фонду держмайна наголошує на необхідності прийняття розробленого Фондом нового закону про оренду.

“Цей проект закону неодноразово обговорений на урядових нарадах, робочих групах, і його прийняття неодмінно збільшить прибуток від оренди державного майна”, — додав він.

Нагадаємо, Фонд державного майна України протягом січня-жовтня 2018 року перерахував до бюджету 1,2 млрд грн коштів від оренди державного майна.

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