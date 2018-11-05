Україна заробила на оренді держмайна 1,2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Фонд державного майна України протягом січня-жовтня 2018 року перерахував до бюджету 1,2 млрд грн коштів від оренди державного майна. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.
“Плюс 200 мільйонів перевиконання річного плану від оренди державного майна. За 10 місяців до бюджету країни Фонд перерахував 1,2 мільярди гривень”, — написав він.
При цьому, Трубаров зауважив, якби міністерства і відомства на балансі яких знаходиться майно, яке не використовується, передавали б його до Фонду для оренди, а не приховували його, то в державну казну поступало би більше коштів.
Крім того, голова ФДМУ наголосив на ухваленні цього року нового законопроекту про оренду, який, на його думку, унеможливить незаконну оренду державного майна балансоутримувачами і змусить їх передавати ці об’єкти в оренду.
Нагадаємо, у ФДМУ прогнозували отримати від оренди державного майна до кінця 2018 року 1,5 млрд грн.