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Україна заробила на оренді держмайна 1,2 млрд грн

Україна заробила на оренді держмайна 1,2 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Фонд державного майна України протягом січня-жовтня 2018 року перерахував до бюджету 1,2 млрд грн коштів від оренди державного майна. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.

“Плюс 200 мільйонів перевиконання річного плану від оренди державного майна. За 10 місяців до бюджету країни Фонд перерахував 1,2 мільярди гривень”, — написав він.

При цьому, Трубаров зауважив, якби міністерства і відомства на балансі яких знаходиться майно, яке не використовується, передавали б його до Фонду для оренди, а не приховували його, то в державну казну поступало би більше коштів.

Крім того, голова ФДМУ наголосив на ухваленні цього року нового законопроекту про оренду, який, на його думку, унеможливить незаконну оренду державного майна балансоутримувачами і змусить їх передавати ці об’єкти в оренду.

Нагадаємо, у ФДМУ прогнозували отримати від оренди державного майна до кінця 2018 року 1,5 млрд грн.

Українські Національні Новини

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Економіка

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