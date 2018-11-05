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Украина заработала на аренде госимущества 1,2 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фонд государственного имущества Украины в январе-октябре 2018 перечислил в бюджет 1,2 млрд грн средств от аренды государственного имущества. Об этом написал на своей странице в Facebook глава ФГИУ Виталий Трубаров, передает УНН.

"Плюс 200 млн перевыполнение годового плана от аренды государственного имущества. За 10 месяцев в бюджет страны Фонд перечислил 1,2 миллиарда гривен ", - написал он.

При этом, Трубаров отметил, если бы министерства и ведомства на балансе которых находится имущество, которое не используется, передавали бы его в Фонд для аренды, а не скрывали его, в государственную казну поступало бы больше.

Кроме того, председатель ФГИУ акцентировал на принятии в этом году нового законопроекта об аренде, который, по его мнению, сделает невозможным незаконную аренду государственного имущества балансодержателем и заставит их передавать эти объекты в аренду.

Напомним, в ФГИУ прогнозировали получить от аренды государственного имущества до конца 2018 года 1,5 млрд грн.

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