Украина заработала на аренде госимущества 1,2 млрд грн

"Плюс 200 млн перевыполнение годового плана от аренды государственного имущества. За 10 месяцев в бюджет страны Фонд перечислил 1,2 миллиарда гривен ", - написал он.

При этом, Трубаров отметил, если бы министерства и ведомства на балансе которых находится имущество, которое не используется, передавали бы его в Фонд для аренды, а не скрывали его, в государственную казну поступало бы больше.

Кроме того, председатель ФГИУ акцентировал на принятии в этом году нового законопроекта об аренде, который, по его мнению, сделает невозможным незаконную аренду государственного имущества балансодержателем и заставит их передавать эти объекты в аренду.

Напомним, в ФГИУ прогнозировали получить от аренды государственного имущества до конца 2018 года 1,5 млрд грн.