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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года подорожали все виды мяса, кроме курятины

Киев • УНН

 • 10229 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. С начала года в Украине подорожали все виды мяса, кроме курятины. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра по состоянию на 25 апреля, передает УНН.

С начала года подорожали все виды мяса, кроме курятины

Отмечается, что курятина подешевела на 1,92% до 89,9 грн за килограмм. В то же время свинина прибавила в цене 6,62% и стоит теперь в среднем 106,3 грн. Достаточно ощутимо выросли цены на говядину - на 14,5% до 134,3 грн за килограмм продукта.

С начала года выросли также цены на овощи: свекла прибавила в цене сразу 72,5% до 13,2 грн за кг, картофель - 35,9% до 8,4 грн за кг, лук - 9,4% до 5,9 грн за кг.

В то же время произошло незначительное удешевление стоимости сахара - на 1,3% до 15,9 грн за кг, макарон - на 2,5% до 42,4 грн за кг, круп гречневых - на 5,7% до 23,1 грн за кг.

Украинские Национальные Новости

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