З початку року подорожчали всі види м'яса, окрім курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. З початку року в Україні подорожчали усі види м'яса, окрім курятини. Про це свідчать дані інфляційного барометра станом на 25 квітня, передає УНН.
Відзначається, що курятина подешевшала на 1,92% до 89,9 грн за кілограм. У той же час свинина додала в ціні 6,62% і коштує тепер в середньому 106,3 грн. Досить відчутно зросли ціни на яловичину - на 14,5% до 134,3 грн за кілограм продукту.
З початку року зросли також ціни на овочі: буряк додав в ціні одразу 72,5% до 13,2 грн за кг, картопля – 35,9% до 8,4 грн за кг, цибуля - 9,4% до 5,9 грн за кг.
Водночас відбулося незначне здешевлення вартості цукру - на 1,3% до 15,9 грн за кг, макаронів - на 2,5% до 42,4 грн за кг, круп гречаних - на 5,7% до 23,1 грн за кг.