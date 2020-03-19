С начала года учтено более 30 производств относительно посягательства на территориальную целостность Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине с начала года учтено 31 уголовное правонарушение через посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора.
Так, с начала года в Украине учтено и зарегистрировано 31 уголовное производство по ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Отмечается, что в настоящее время ни одно из них не закрыто. Кроме того, по данным ОГП, в суд было направлено 4 производства.
Напомним, в течение шести лет было сообщено о подозрении 1200 лицам в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и ведении агрессивной войны против Украины.