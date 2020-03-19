З початку року обліковано понад 30 проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні з початку року обліковано 31 кримінальне правопорушення через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Так, з початку року в Україні обліковано та зареєстровано 31 кримінальне провадження за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Зазначається, що наразі жодне із них не закрите. Окрім того, за даними ОГП, до суду було направлено 4 провадження.
Нагадаємо, протягом шести років було повідомлено про підозру 1200 особам у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України та веденні агресивної війни проти України.