С начала года возможно снижение работоспособности из-за погоды

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КИЕВ. 2 января. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются в основном дискомфортные погодные условия, и лишь менее двух дней - субкомфортные. У людей могут наблюдаться резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 2 января погода может вызвать дискомфортное состояние, сопровождающееся значительными нагрузками на терморегуляционную систему, риском перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

Однако уже в пятницу, 3 января, будет наблюдаться субкомфортное состояние. В этот день можно почувствовать умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

Если терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Выходные пройдут в состоянии дискомфорта, однако в субботу, 4 декабря, в середине дня можно почувствовать субкомфорт, что изменится дискомфортом до конца недели.

В понедельник также будет наблюдаться дискомфорт стабильно высокого уровня.

Напомним, синоптики дали прогноз на январь.

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