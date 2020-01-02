С начала года возможно снижение работоспособности из-за погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются в основном дискомфортные погодные условия, и лишь менее двух дней - субкомфортные. У людей могут наблюдаться резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, в течение 2 января погода может вызвать дискомфортное состояние, сопровождающееся значительными нагрузками на терморегуляционную систему, риском перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.
Однако уже в пятницу, 3 января, будет наблюдаться субкомфортное состояние. В этот день можно почувствовать умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
Если терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.
Выходные пройдут в состоянии дискомфорта, однако в субботу, 4 декабря, в середине дня можно почувствовать субкомфорт, что изменится дискомфортом до конца недели.
В понедельник также будет наблюдаться дискомфорт стабильно высокого уровня.
Напомним, синоптики дали прогноз на январь.