З початку року можливе зниження працездатності через погоду

КИЇВ. 2 січня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються в основному дискомфортні погодні умови, і лише менше двох днів – субкомфортні. У людей можуть спостерігатися різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відзначається швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.