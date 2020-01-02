З початку року можливе зниження працездатності через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються в основному дискомфортні погодні умови, і лише менше двох днів – субкомфортні. У людей можуть спостерігатися різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відзначається швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, протягом 2 січня погода може викликати дискомфортний стан, що супроводжується значним навантаженням на терморегуляційну систему, ризиком перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відзначається швидка стомлюваність.
Однак вже у п’ятницю, 3 січня, спостерігатиметься субкомфортний стан. У цей день можна відчути помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.
Якщо терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.
Вихідні пройдуть у стані дискомфорту, проте у суботу, 4 грудня, у середині дня можна відчути субкомфорт, що зміниться дискомфортом до кінця тижня.
У понеділок також спостерігатиметься дискомфорт стабільно високого рівня.
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