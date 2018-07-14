С начала года 17 тыс. Ччеловек заключили контракт с ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. С начала 2018года контракт на прохождение военной службы в составе Вооруженных сил Украины заключили 17 тысяч человек. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВС Украины принято 17 тысяч человек", - сказал он.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы", который должен поощрить граждан к военной службе.