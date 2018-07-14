С начала года 17 тыс. Ччеловек заключили контракт с ВСУ

"С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВС Украины принято 17 тысяч человек", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 40 тысяч военных стоят в очередях на жилье

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы", который должен поощрить граждан к военной службе.