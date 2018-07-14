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З початку року 17 тис. людей уклали контракт із ЗСУ

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КИЇВ. 14 липня. УНН. З початку 2018 року контракт на проходження військової служби у складі Збройних сил України уклали 17 тисяч осіб. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"З початку 2018 року на військову службу за контрактом у ЗС України прийнято 17 тисяч осіб", - сказав він.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби", який має заохотити громадян до військової служби

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