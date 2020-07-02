С начала карантина в Украине зарегистрировано более 300 тыс. безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине с начала карантина, по состоянию на 1 июля, зарегистрировано более 324 тыс. безработных, большинство из них составляют работники сферы торговли и услуг. Об этом в ответе на информационный запрос корреспондента сообщили УНН в Государственном центре занятости.
"С начала действия карантина, по состоянию на 1 июля 2020 года, зарегистрировано более 324 тыс. безработных. Среди безработных, зарегистрированных в центрах занятости во время карантина, 20% составляли работники сферы торговли и услуг, 18% - рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин; 14% - руководители, менеджеры; 12% - неквалифицированные работники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по видам экономической деятельности, 22% зарегистрированных безработных ранее работали в сфере торговли, 17% - в перерабатывающей промышленности, 13% - в государственном управлении, 7% - в здравоохранении, 6% - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, 6% - в сфере временного размещения и питания.
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По состоянию на 1 июля 2020 года, на 1 вакансию в среднем претендовало 9 безработных (на соответствующую дату прошлого года - 3 человека).
Так, по видам экономической деятельности, больше всего в финансовой деятельности - 25 человек, в сфере информации и телекоммуникации - 19 человек, в государственном управлении, обязательном социальном страховании - 14 человек, в сфере временного размещения и питания - 13 человек и в торговле - 10 человек.
По профессиональным группам наибольшая нагрузка наблюдалось среди законодателей, служащих, руководителей - 21 человек, среди квалифицированных работников сельского хозяйства - 13 человек, среди работников сферы торговли и услуг - 11 человек, среди технических служащих - 11 человек, среди специалистов - 9 человек.
Напомним, в Государственном центре занятости во время карантина значительно упростили условия регистрации и получения пособия по безработице.