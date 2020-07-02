С начала карантина в Украине зарегистрировано более 300 тыс. безработных

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине с начала карантина, по состоянию на 1 июля, зарегистрировано более 324 тыс. безработных, большинство из них составляют работники сферы торговли и услуг. Об этом в ответе на информационный запрос корреспондента сообщили УНН в Государственном центре занятости.