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З початку карантину в Україні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних

З початку карантину в Україні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних

Київ • УНН

 • 16572 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні з початку карантину станом на 1 липня зареєстровано понад 324 тисячі безробітних, більшість із них становлять працівники сфери торгівлі та послуг. Про це у відповіді на інформаційний запит кореспондента УНН повідомили у Державному центрі зайнятості.

“З початку дії карантину, станом на 1 липня 2020 року, зареєстровано понад 324 тис. безробітних. Серед безробітних, зареєстрованих в центрах зайнятості під час карантину, 20% становили працівники сфери торгівлі та послуг, 18% — робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин; 14% — керівники, менеджери; 12% — некваліфіковані працівники”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за видами економічної діяльності, 22% зареєстрованих безробітних раніше працювали у сфері торгівлі, 17% — у переробній промисловості, 13% — у державному управлінні, 7% — в охороні здоров’я, 6% — у сільському, лісовому та рибному господарствах, 6% — у сфері тимчасового розміщення й харчування.

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Станом на 1 липня 2020 року, на 1 вакансію в середньому претендувало 9 безробітних (на відповідну дату минулого року — 3 особи).

Так, за видами економічної діяльності найбільше у фінансовій діяльності — 25 осіб, у сфері інформації та телекомунікації — 19 осіб, у державному управлінні, обов’язковому соціальному страхуванні — 14 осіб, у сфері тимчасового розміщення та харчування — 13 осіб та у торгівлі — 10 осіб.

За професійними групами найбільше навантаження спостерігалося серед законодавців, службовців, керівників — 21 особа, серед кваліфікованих робітників сільського господарства — 13 осіб, серед працівників сфери торгівлі та послуг — 11 осіб, серед технічних службовців — 11 осіб, серед фахівців — 9 осіб.

Нагадаємо, у Державному центрі зайнятості під час карантину значно спростили умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю. 

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