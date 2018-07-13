С начала суток позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 5 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. С начала суток позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 раз обстреляли. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“С полуночи украинскими военными зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов. Все они произошли на донецком направлении”, — сообщил Гуцуляк.
Так, на приморской области после 5:00 российско-оккупационные войска со стороны села Пикуза выпустили по украинским защитникам Водяного 5 мин с миномета калибра 120 мм. Этот калибр запрещен минскими соглашениями.
Кроме этого, провокационные обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения позиций подразделений Объединенных сил враг вел вблизи н.п. Марьинка, Талаковка, Гнутово и Широкино.
С начала текущих суток потерь среди наших военнослужащих в результате боевых действий нет.
Напомним, 12 июля ситуация в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых — из тяжелого вооружения.