С начала суток позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 5 раз

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50011 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105488 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127082 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134453 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170328 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153800 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141460 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182150 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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С начала суток позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 5 раз

С начала суток позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 5 раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. С начала суток позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 раз обстреляли. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“С полуночи украинскими военными зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов. Все они произошли на донецком направлении”, — сообщил Гуцуляк.

Так, на приморской области после 5:00 российско-оккупационные войска со стороны села Пикуза выпустили по украинским защитникам Водяного 5 мин с миномета калибра 120 мм. Этот калибр запрещен минскими соглашениями.

Кроме этого, провокационные обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения позиций подразделений Объединенных сил враг вел вблизи н.п. Марьинка, Талаковка, Гнутово и Широкино.

С начала текущих суток потерь среди наших военнослужащих в результате боевых действий нет.

Напомним, 12 июля ситуация в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых — из тяжелого вооружения.

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