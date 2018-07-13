З початку доби позиції українських військових на Донбасі обстріляли 5 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. З початку доби позиції Збройних сил України на Донбасі вже 5 разів обстріляли. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З опівночі українськими військовими зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів. Усі вони відбулися на донецькому напрямку", - повідомив Гуцуляк.
Так, на приморській ділянці після 5:00 російсько-окупаційні війська з боку села Пікузи випустили по українських захисниках Водяного 5 мін з міномету калібру 120 мм. Цей калібр заборонений мінськими угодами.
Окрім цього, провокаційні обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння позицій підрозділів Об’єднаних сил ворог вів поблизу н.п. Мар’їнка, Талаківка, Гнутове та Широкине.
Від початку поточної доби втрат серед наших військовослужбовців внаслідок бойових дій немає.
Нагадаємо, 12 липня, ситуація в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких — із важкого озброєння.