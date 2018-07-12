С начала суток на Донбассе ранены двое военных

"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, один раз из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения ... К сожалению, в результате активных боевых действий российских оккупантов двое наших воинов получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течении дня враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, что на Донецком направлении и Павлополя, Талаковки, Лебединского, что на Мариупольском направлении. Наряду с этим, защитников Павлополя враг обстрелял из 82-мм миномета и вооружения БМП.

По данным разведки, один боевик убит, двое ранены.

Напомним, за минувшие сутки боевики 17 раз осуществили обстрелы позиций ООС.