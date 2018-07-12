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З початку доби на Донбасі поранено двох військових

З початку доби на Донбасі поранено двох військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. З початку доби бойовики 6 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, у результаті чого поранено двох військових. Про це повідомляє прес-служба Об'єднаних сил, передає УНН.

“Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, один раз з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... На жаль, внаслідок активних бойових дій російських окупантів двоє наших воїнів отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, упродовж дня ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, що на Донецькому напрямку та Павлопіль, Талаківка, Лебединське, що на Маріупольському напрямку. Поряд із цим, захисників Павлополя ворог обстріляв із 82-мм міномету та озброєння БМП.

За даними розвідки одного ворожого бойовика вбито, двох поранено.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 17 разів здійснили обстріли позицій ООС.

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