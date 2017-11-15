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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27697 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 89901 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 83286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100127 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100307 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76452 просмотра

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С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции сил АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, с начала суток враг 8 раз открывал огонь по подразделениям украинского войска, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня существенных изменений не претерпела. Российско-оккупационные войска, на разных участках фронта, продолжают нарушать перемирие. В целом же с начала суток враг 8 раз открывал огонь по подразделениям украинского войска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении российские наемники обстреляли из 120-мм миномета защитников Майского, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитников Новолуганское. Также по одной вооруженной провокации было зафиксировано неподалеку Крымского и Донца, где оккупанты били по нашим опорных пунктах из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на донецком направлении боевики обстреляли оборонительные укрепления вблизи Водяного, Новомихайловки и Авдеевки с пехотного вооружения, а подступы к Пескам еще и с 82-мм миномета.

"В случаях прямой угрозы безопасности, военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяли по врагу оружие, не запрещенную минскими договоренностям, а именно - гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник сегодня не пострадал", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики из "Града" обстреляли населенный пункт в зоне АТО.

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