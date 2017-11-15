С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции сил АТО

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня существенных изменений не претерпела. Российско-оккупационные войска, на разных участках фронта, продолжают нарушать перемирие. В целом же с начала суток враг 8 раз открывал огонь по подразделениям украинского войска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении российские наемники обстреляли из 120-мм миномета защитников Майского, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитников Новолуганское. Также по одной вооруженной провокации было зафиксировано неподалеку Крымского и Донца, где оккупанты били по нашим опорных пунктах из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на донецком направлении боевики обстреляли оборонительные укрепления вблизи Водяного, Новомихайловки и Авдеевки с пехотного вооружения, а подступы к Пескам еще и с 82-мм миномета.

"В случаях прямой угрозы безопасности, военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяли по врагу оружие, не запрещенную минскими договоренностям, а именно - гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник сегодня не пострадал", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики из "Града" обстреляли населенный пункт в зоне АТО.