З початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, з початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Оперативна обстановка в районі проведення АТО впродовж сьогоднішнього дня суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська, на різних ділянках фронту, продовжують порушувати перемир’я. Загалом же з початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Луганському напрямку російські найманці обстріляли зі 120-мм міномету оборонців Травневого, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів – захисників Новолуганського. Також по одній збройній провокації було зафіксовано неподалік Кримського і Донця, де окупанти били по наших опорних пунктах із гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, на Донецькому напрямку бойовики обстріляли оборонні укріплення поблизу Водяного, Новомихайлівки та Авдіївки з піхотного озброєння, а підступи до Пісків ще й з 82-мм міномету.
"У випадках прямої загрози безпеці, військовослужбовці Збройних Сил України застосовували по ворогу зброю, не заборонену Мінськими домовленостями, а саме – гранатомети та великокаліберні кулемети. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник сьогодні не постраждав", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, минулої доби бойовики з "Граду" обстріляли населений пункт в зоні АТО.