С начала суток боевики на Донбассе уже четыре раза обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. С начала суток на Донбассе боевики уже четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С полуночи украинскими военными зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Все враждебные вооруженные провокации произошли на донецком направлении. Враг дважды применял гранатометы и стрелковое оружие по нашим защитникам Водяного и Лебединского", - сообщил Гуцуляк.
Потерь среди украинских военнослужащих с начала текущих суток в результате боевых действий нет.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 24 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения.