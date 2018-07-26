З початку доби бойовики на Донбасі вже чотири рази обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. З початку доби на Донбасі бойовики вже чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Усі ворожі збройні провокації відбулися на донецькому напрямку. Ворог двічі застосовував гранатомети та стрілецьку зброю по наших оборонцях Водяного та Лебединського", - повідомив Гуцуляк.
Втрат серед українських військовослужбовців від початку поточної доби внаслідок бойових дій немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази порушували режим припинення вогню, у тому числі 1 раз із важкого озброєння. За минулу добу двоє наших захисників отримали поранення.