С начала суток боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в том числе и с запрещенного минского договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Сообщается, что на Луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета по опорным пунктам сил АТО у Золотого. С гранатометов различных типов враг вел огонь на подступах к Крымскому, Новоалександровки, Троицкого, Зайцевого и Новгородского, а в районе Новолуганского, Малинового и Луганского беспокоил наших защитников из стрелкового оружия.
Также, на Донецком направлении эпицентром противостояния осталось Приазовье. Здесь противник вел огонь из минометов, гранатометов и пехотного вооружения на подступах к Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. Несколько раз с минометов и гранатометов различных модификаций боевики обстреливали наших воинов в пригороде Авдеевки, а в районе Новотроицкого зафиксировано огонь вражеского снайпера.
В общем, от полуночи, российско-террористические войска уже 19 раз нарушили режим прекращения огня. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ.