С начала суток боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17962 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33064 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103101 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111546 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132754 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107051 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108549 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113264 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117452 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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С начала суток боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня

С начала суток боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 8387 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в том числе и с запрещенного минского договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что на Луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета по опорным пунктам сил АТО у Золотого. С гранатометов различных типов враг вел огонь на подступах к Крымскому, Новоалександровки, Троицкого, Зайцевого и Новгородского, а в районе Новолуганского, Малинового и Луганского беспокоил наших защитников из стрелкового оружия.

Также, на Донецком направлении эпицентром противостояния осталось Приазовье. Здесь противник вел огонь из минометов, гранатометов и пехотного вооружения на подступах к Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. Несколько раз с минометов и гранатометов различных модификаций боевики обстреливали наших воинов в пригороде Авдеевки, а в районе Новотроицкого зафиксировано огонь вражеского снайпера.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска уже 19 раз нарушили режим прекращения огня. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ.

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