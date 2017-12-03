З початку доби бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню

Повідомляється, що на Луганському напрямку окупанти стріляли з 82-мм міномету по опорних пунктах сил АТО біля Золотого. З гранатометів різних типів ворог вів вогонь на підступах до Кримського, Новоолександрівки, Троїцького, Зайцевого та Новгородського, а у районі Новолуганського, Малинового і Луганського турбував наших оборонців зі стрілецької зброї.

Також, на Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишилось Приазов’я. Тут ворог вів вогонь із мінометів, гранатометів та піхотного озброєння на підступах до Широкиного, Водяного, Талаківки і Павлополя. Декілька разів із мінометів та гранатометів різних модифікацій бойовики обстрілювали наших воїнів у передмісті Авдіївки, а у районі Новотроїцького зафіксовано вогонь ворожого снайпера.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська вже 19 разів порушили режим припинення вогню. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь.