С начала 2019 года в Украину не пустили почти три тысячи иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. С начала 2019 года в Украину не пустили почти три тысячи иностранцев. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Мы не пропустили в Украину с начала 2019 уже почти три тысячи иностранцев", - сказал Слободян.
Также, по его словам, тройка лидеров среди граждан, которых не пустили с начала 2019 года в Украину выглядит следующим образом:
1. РФ - почти 1400 человек
2. Турция - 413 человек
3. Молдова - 235 человек
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Напомним, с начала года в Украину не пустили более тысячи россиян.