С начала 2019 года в Украину не пустили почти три тысячи иностранцев

"Мы не пропустили в Украину с начала 2019 уже почти три тысячи иностранцев", - сказал Слободян.

Также, по его словам, тройка лидеров среди граждан, которых не пустили с начала 2019 года в Украину выглядит следующим образом:

1. РФ - почти 1400 человек

2. Турция - 413 человек

3. Молдова - 235 человек



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2018 году в Украину не пустили почти 20 000 иностранцев

Напомним, с начала года в Украину не пустили более тысячи россиян.