З початку 2019 року до України не пустили майже три тисячі іноземців

"Ми не пропустили в Україну з початку 2019 року вже майже три тисячі іноземців", - сказав Слободян.

Також, за його словами, трійка лідерів серед громадян, яких не пустили з початку 2019 року до України виглядає наступним чином:

1. РФ – майже 1400 осіб

2. Туреччина – 413 осіб

3. Молдова – 235 осіб



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Нагадаємо, з початку року до України не пустили понад тисячу росіян.