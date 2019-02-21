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З початку 2019 року до України не пустили майже три тисячі іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. З початку 2019 року до України не пустили майже три тисячі іноземців. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Ми не пропустили в Україну з початку 2019 року вже майже три тисячі іноземців", - сказав Слободян.

Також, за його словами, трійка лідерів серед громадян, яких не пустили з початку 2019 року до України виглядає наступним чином:
1. РФ – майже 1400 осіб
2. Туреччина – 413 осіб
3. Молдова – 235 осіб

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Нагадаємо, з початку року до України не пустили понад тисячу росіян.

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