С начала 2017 ОБСЕ зафиксировала более 2 тыс. случаев ограничения передвижения

"С начала года количество ограничение свободы передвижения СММ ОБСЕ составляет более 2 тыс. случаев. Большинство из них связаны с наличием мин и боеприпасов, которые могут взорваться", - сказал А.Хуг.

По его словам, около 700 ограничений связанные с запретом или задержкой членов миссии со стороны военнослужащих или отдельных вооруженных лиц.

"Чаще всего мы сталкиваемся с этой проблемой в неподконтрольных правительству территориях и у неконтролируемых участков с границей РФ. Например, нам запрещают доступ в город Седово на юге Донецкой области начиная с 25 апреля. Там, один вооруженный член так называемой "ДНР" недавно заявил нам что Седово - является закрытой зоной", - отметил А.Хуг.

Кроме того, он сообщил, что есть случаи препятствования проведению мониторинга миссии, которые сопровождаются насилием.

"В среду на прошлой неделе, 25 октября, в селе Верхнеширокинском члены так называемой "ДНР" навели крупнокалиберный пулемет на наших невооруженных членов патруля", - сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Напомним, за 2017 год специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала гибель более 400 человек из гражданского населения на территории ОРДЛО.