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З початку 2017 року ОБСЄ зафіксувала більше 2 тис. випадків обмеження пересування

З початку 2017 року ОБСЄ зафіксувала більше 2 тис. випадків обмеження пересування

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку 2017 року СММ ОБСЄ зафіксувала більше 2 тис. випадків обмеження свободи пересування членам патруля. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

"З початку року кількість обмеження свободи пересування СММ ОБСЄ сягає понад 2 тис. випадків. Більшість з них пов’язані з наявністю мін та боєприпасів, які можуть вибухнути", - сказав А.Хуг.

За його словами, майже 700 обмежень пов’язані із забороною чи затримкою членів місії з боку військовослужбовців або окремих озброєних осіб.

"Найчастіше ми стикаємося з цією проблемою у непідконтрольних урядові територіях та біля неконтрольованих ділянок межуючи з кордоном РФ. Наприклад, нам забороняють доступ до містечка Сєдове на півдні Донецької області починаючи з 25 квітня. Там, один озброєний член так званої "ДНР" нещодавно заявив нам що Сєдове - є закритою зоною", - зазначив А.Хуг.

Крім того, він повідомив, що є випадки перешкоджання проведення моніторингу місії, які супроводжуються насильством.

"У середу, минулого тижня, 25 жовтня, у селі Верхньоширокінському члени так званої "ДНР" навели великокаліберний кулемет на наших неозброєних членів патруля", - сказав заступник Голови СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за 2017 рік спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала загибель більше 400 осіб з цивільного населення на території ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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