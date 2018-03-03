Из под Рады грузовиками вывозят вещи митингующих

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Коммунальные службы продолжают мероприятия, направленные на уборку палаточного городка возле здания парламента, работает коммунальная техника. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, коммунальные службы проводят ликвидацию палаточного городка, которая началась примерно час назад. За это время из-под парламента выехали два трактора с прицепами и три КАМАЗа с вещами активистов.

Кроме того, коммунальщики начали расчищать снег, который находится на проезжей части и возле парламента. Сейчас его вывозят с места происшествия. Следует отметить, что за неубранного снега несколько раз застревала техника, которой вывозили вещи митингующим.

Добавим, что значительная часть палаток еще не убрана работниками коммунальных служб, а некоторые из них уже повержены. Продолжаются работы по уборке палаточного городка.

Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.

Позже стало известно, что во время проведения следственных действия в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, полиция задержала большое количество человек, и кроме того, есть пострадавшие среди правоохранителей и активистов .

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