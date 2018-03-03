Из под Рады грузовиками вывозят вещи митингующих

Так, коммунальные службы проводят ликвидацию палаточного городка, которая началась примерно час назад. За это время из-под парламента выехали два трактора с прицепами и три КАМАЗа с вещами активистов.

Кроме того, коммунальщики начали расчищать снег, который находится на проезжей части и возле парламента. Сейчас его вывозят с места происшествия. Следует отметить, что за неубранного снега несколько раз застревала техника, которой вывозили вещи митингующим.

Добавим, что значительная часть палаток еще не убрана работниками коммунальных служб, а некоторые из них уже повержены. Продолжаются работы по уборке палаточного городка.

Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.

Позже стало известно, что во время проведения следственных действия в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, полиция задержала большое количество человек, и кроме того, есть пострадавшие среди правоохранителей и активистов .