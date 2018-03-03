З під Ради вантажівками вивозять речі мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Комунальні служби продовжують заходи, які направлені на прибирання наметового містечка біля будівлі парламенту, працює комунальна техніка. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, комунальні служби проводять ліквідацію наметового містечка, яка розпочалась приблизно годину тому. За цей час з під парламенту виїхали два трактори з причепами та три КАМАЗи з речами активістів.
Крім того, комунальники розпочали розчищати сніг, який знаходиться на проїзній частині та біля парламенту. Наразі його вивозять з місця події. Слід зазначити, що через неприбраний сніг декілька разів застрягала техніка, якою вивозили речі мітінгувальників.
Додамо, що значна частина наметів ще не прибрана працівниками комунальних служб, а деякі з них вже повалені. Продовжуються роботи по прибиранню наметового містечка.
Нагадаємо, зранку, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Пізніше стало відомо, що під час проведення слідчих дії в наметовому містечку біля Верховної Ради України, поліція затримала велику кількість осіб, і крім того, є постраждалі серед правоохоронців та активістів.