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Из Пенсионного фонда уволили свыше 1,3 тысячи работников

Киев • УНН

 • 21343 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Количество сотрудников Пенсионного фонда сократили на 1372 человека, передает УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

Из Пенсионного фонда уволили свыше 1,3 тысячи работников

"Количество работников Пенсионного фонда сокращено на 1 372 человека", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минсоцполитики, 22 августа на заседании правительства принято постановление "Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины".

Документ предусматривает реорганизацию территориальных органов Пенсионного фонда в 15 областях путем присоединения управлений ПФУ в районах, городах, районах в городах и объединенных управлений к главным управлениям Пенсионного фонда в областях, а также сокращение предельной численности работников территориальных органов Фонда на 1372 человека, в том числе государственных служащих - на 1321 человека.

Напомним, по итогам расследования относительно задержки выплат пенсий в июле предстоит выяснить реальную причину этой ситуации.

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