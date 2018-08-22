Из Пенсионного фонда уволили свыше 1,3 тысячи работников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Количество сотрудников Пенсионного фонда сократили на 1372 человека, передает УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.
"Количество работников Пенсионного фонда сокращено на 1 372 человека", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минсоцполитики, 22 августа на заседании правительства принято постановление "Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины".
Документ предусматривает реорганизацию территориальных органов Пенсионного фонда в 15 областях путем присоединения управлений ПФУ в районах, городах, районах в городах и объединенных управлений к главным управлениям Пенсионного фонда в областях, а также сокращение предельной численности работников территориальных органов Фонда на 1372 человека, в том числе государственных служащих - на 1321 человека.
Напомним, по итогам расследования относительно задержки выплат пенсий в июле предстоит выяснить реальную причину этой ситуации.