З Пенсійного фонду звільнили понад 1,3 тисячі працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кількість працівників Пенсійного фонду скоротили на 1372 особи, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики.
“Кількість працівників Пенсійного фонду скорочено на 1372 особи”, — сказано у повідомленні.
Як зауважили у Мінсоцполітики, 22 серпня на засіданні уряду прийнято постанову “Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України”.
Документ передбачає реорганізацію територіальних органів Пенсійного фонду в 15 областях шляхом приєднання управлінь ПФУ в районах, містах, районах у містах та об’єднаних управлінь до головних управлінь Пенсійного фонду в областях, а також скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів Фонду на 1 372 особи, у тому числі державних службовців — на 1 321 особу.
Нагадаємо, за підсумками розслідування щодо затримки виплат пенсій у липні має бути з’ясована реальна причина цієї ситуації.